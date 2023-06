NEWS

Andrea Sanna | 17 Giugno 2023

80 mila dollari per diventare assistente di Anna Wintour

La trama de Il Diavolo veste Prada non è mai stata più reale di così! Anna Wintour, direttrice di Vogue, che ha ispirato il celebre film interpretato dalla grandiosa Meryl Streep, ha fatto sapere di essere alla ricerca di un assistente. Pensate: è anche disposta a sborsare una cifra che può raggiungere fino a 80 mila dollari. Mica bruscolini!

Alcuni giorni fa, precisamente martedì 13 giugno, la Condé Nast ha inserito sul suo sito Carrers un annuncio di lavoro molto speciale per Assistant to the Editor in Chief. La nota in questione ora non è più attiva, forse perché Anna Wintour ha cercato quel che trovava e la posizione è stata ricoperta? Al momento è difficile a dirsi.

Ma quali sono le qualità che l’esigente Anna Wintour cerca in un assistente?

I requisiti

Come emesso dal comunicato il candidato dovrà gestire chiamate, incontri, eventi, progetti speciali, contenuti e programmi di produzione. Insomma un tutto fare, che sia scattante e brillante.

Anna Wintour ha specificato di cercare una persona “estremamente organizzata, efficiente, rispettosa delle scadenze, in grado di essere multitasking” e con ottime capacità di scrittura.

Ma la persona in questione non deve solamente focalizzarsi su questi punti. Questo perché la direttrice vuole che di indole il candidato abbia un atteggiamento propositivo, umile e con tanta voglia di imparare.

Chiaramente tra gli altri requisiti sono da tenere in considerazione anche i titoli di studio. Anna Wintour specifica infatti che deve avere una laurea con uno o due anni di tirocinio o anche esperienza lavorativa. Questo però se ha fornito supporto amministrativo nell’industria digitale, di contenuti o editoriale.

Il lavoro sarà sul posto nei quartieri generali di Condé Nast del World Trade Center. Come dicevamo la paga ammonta tra i 60.000 e gli 80.000 dollari.

Chi sarà riuscito a far breccia nel cuore di Anna Wintour e diventare la nuova Andy Sachs (interpretata da Anne Hathaway) de Il Diavolo veste Prada?