Vincenzo Chianese | 5 Maggio 2023

In vendita l’iconica casa da sogno in cui vive Miranda Priestly ne Il Diavolo Veste Prada: ecco la cifra monstre

È senza dubbio uno dei film più iconici degli ultimi 20 anni, e noi tutti conosciamo a memoria le battute che lo hanno reso così celebre. Parliamo naturalmente de Il Diavolo Veste Prada, che vede protagoniste Anne Hathaway e una squisita e indimenticabile Meryl Streep. Tutti almeno una volta abbiamo sognato di vivere nel meraviglioso mondo di Andy e di Miranda Priestly, e adesso il sogno potrebbe diventare realtà. Sì, avete capito bene! Di recente infatti è stata messa in vendita la casa da sogno in cui vive la direttrice di Runway all’interno della pellicola. Ma scopriamo di più su questa abitazione lussuosa, che farà gola a tutti i fan del film.

Courtesy of Coldwell Banker

Si tratta di una townhouse in stile neo-rinascimentale italiano che si trova a New York, più precisamente nell’Upper East Side, uno dei quartieri più in voga di Manhattan. Sul sito dell’agenzia immobiliare Coldwell Banker si possono inoltre leggere tutti i dettagli di questa bellissima casa. Andiamo dunque a scoprirli.

Courtesy of Coldwell Banker

L’abitazione, costruita nel 1907, è composta da ben cinque piani e al suo interno ha sette camere da letto, quattordici bagni, due cucine, diverse zone giorno e anche una palestra. Impossibile non notare l’ingresso in legno e marmo e le iconiche scale sulle quali si svolge una delle scene più memorabili de Il Diavolo Veste Prada. Ma quanto costa questa casa mozzafiato? Il prezzo di mercato è fissato a 27.500 milioni di dollari, ovvero circa 25 milioni di euro.

Courtesy of Coldwell Banker

Ma chi sarà dunque ad aggiudicarsi l’abitazione di Miranda Priestly? Non resta che attendere per scoprirlo.