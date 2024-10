Nuovo traguardo per Annalisa e Angelina Mango, che vengono nominate agli MTV Ema 2024 nella categoria Best Italian Act

Oggi sono state rivelate le nomination degli MTV Ema 2024 e a ricevere una candidatura nella categoria Best Italian Act state anche Annalisa e Angelina Mango.

Nuovo traguardo per Annalisa e Angelina Mango

L’ultimo è stato un anno decisamente importante sia per Annalisa che Angelina Mango. Come è ben noto la Scarrone ha dominato le classifiche italiane con il suo album E poi siamo finiti nel vortice, che ha ottenuto un successo senza precedenti. Contemporaneamente l’ex allieva di Amici ha dato il via al suo primo tour di palasport, che ha registrato il tutto esaurito. Non è mancata anche una nuova partecipazione al Festival di Sanremo e la canzone Sinceramente, in gara alla kermesse, è diventata una vera hit. Infine l’artista è stata la protagonista dell’estate con Storie Brevi, in collaborazione con Tananai.

Dal suo canto invece Angelina si è imposta sulle scene musicali, diventando una delle cantanti del momento. Dopo aver vinto Sanremo con La Noia, la Mango ha partecipato all’Eurovision Song Contest e ha pubblicato il suo nuovo album di inediti, pokè melodrama. Tra pochi giorni nel mentre la giovanissima artista partirà per il suo tour di club, che vanta già il tutto esaurito a ogni data.

In queste ore intanto per Annalisa e Angelina Mango è arrivata una nuova grande soddisfazione. Le due infatti sono state nominate agli MTV Ema 2024 nella categoria Best Italian Act. A ricevere una candidatura sono stati anche Mahmood, i The Kolors e Ghali. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 10 novembre da Manchester e in diretta scopriremo chi sarà a portare a casa questo importante premio.

Che sia proprio una tra la Scarrone e la Mango a vincere la statuetta? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre a tutti i 5 nominati agli MTV Ema 2024 facciamo un enorme in bocca al lupo.