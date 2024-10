“Ci siamo abbracciati e commossi in Tribunale”, svolta importante nello scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: hanno fatto pace!

Pace tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

In un’intervista a Il Corriere della Sera, Giancarlo Magalli ha fatto sapere che lui e Adriana Volpe dopo tanti anni di incomprensioni, hanno finalmente fatto pace. Il conduttore televisivo ha rivelato al quotidiano che tutto si è svolto incredibilmente in Tribunale, dove si trovavano per l’ennesima udienza.

Giancarlo Magalli ha confidato che, a distanza di tanto tempo, entrambi erano oramai stanchi di continuare su questi passi:

“L’altro giorno in Tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno”, si legge su Il Corriere della Sera.

I malumori tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno radici passate. Lui aveva ammesso nel 2016 a TVBlog che tra loro non c’era grande simpatia. Ne sono seguite poi liti a distanza, in cui ora è arrivato un punto di svolta. Sebbene Magalli sia stato chiamato a risarcire la collega, pare che si sia giunti alla fine di questi scontri.

La svolta tra Magalli e Volpe

Su Fanpage l’avvocato di Adriana Volpe ha fatto sapere che alcune esternazioni forti fatte da Magalli sui social sarebbero state diffamatorie nei confronti della sua assistita perché assolutamente infondate.

Nonostante le tante difficoltà del passato, però, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno fatto finalmente pace. I due ex conduttori de I Fatti Vostri avrebbero deciso di metterci una pietra sopra e voltare pagina. Lo stesso presentatore non ha escluso a Il CorSera la possibilità di ritrovarsi un giorno nel medesimo programma:

“Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo“.

È proprio il caso di dire che, tutto è bene quel che finisce bene!