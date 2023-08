NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Agosto 2023

Arriva il nuovo album di Annalisa

È stato un anno decisamente intenso l’ultimo per Annalisa. In questi mesi, come sappiamo, l’amata cantante ha dominato le classifiche musicali dapprima con Bellissima, e in seguito con Mon Amour, che in breve sono diventate delle vere hit. La Scarrone ha così ottenuto una serie di riconoscimenti per i due brani, che hanno conquistato il cuore del pubblico. Nel mentre l’ex protagonista di Amici sta preparando anche il suo primo tour di palasport, che partirà ufficialmente con un’anteprima evento al Forum di Assago il prossimo 4 novembre. In seguito, ad aprile 2024, la cantante inizierà a girare l’Italia intera, portando il suo spettacolo nei principali palazzetti. Nel mentre però poco fa per i fan è arrivata una notizia che in molti stavano aspettando.

Con un post sui social infatti Annalisa ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album di inediti, intitolato E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Il disco, che conterrà naturalmente anche Bellissima e Mon Amour, è già disponibile per il preorder ed è acquistabile nei formati CD e LP. Ma quando esce dunque l’album? Il disco vedrà la luce il prossimo 29 settembre, e la Scarrone su Instagram ha anche mostrato la copertina del progetto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte. Il mio nuovo album ‘E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE’ fuori ovunque il 29 settembre”.

Non resta che attendere il 29 settembre per l’uscita del nuovo album di Annalisa, E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che senza dubbio sarà un successo assicurato. Alla Scarrone dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.