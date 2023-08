Un altro grande successo per Annalisa: sold out il concerto al Forum d’Assago

NEWS

Debora Parigi | 8 Agosto 2023

Ancora successi per Annalisa, il suo concerto al Forum d’Assago previsto per novembre è già sold out. Lei ringrazia i fan

Il concerto di Annalisa al Forum d’Assago è sold out

Non si arresta Annalisa che macina un successo dietro l’altro con grande soddisfazione. Proprio ieri vi abbiamo raccontato che è riuscita a conquistare il triplo Disco di Platino per la sua Mon Amour e il secondo Platino per Disco Paradise con Fedez e Articolo 31.

Il successo di oggi invece riguarda i concerti in particolare la data di Milano al Forum d’Assago del 4 novembre. Come lei stessa ha riferito, i biglietti sono tutti esauriti, quindi il concerto è sold out. Una notizia che porta soffisfazione ai fan, ma che soprattutto riempie di gioia la cantante che da anni fa un duro lavoro in campo musicale per raggiungere i suoi obiettivi. E lo sappiamo, per le donne è sempre più difficile, specialmente in Italia. E così lei, nel riferire questo, ha anche espresso tutta la sua emozione in un post social:

“Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, Amici, e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice. Mi sento il cuore scoppiare. IL FORUM È UFFICIALMENTE SOLD OUT. E vi prometto che lo tireremo giù”.

Tanti sono stati i like e i commenti sotto ai post che la cantante ha messo nei vari social per dare la notizia. Tutti messaggi pieni di orgoglio e auguri per questo grande traguardo. Comunque, per tutti coloro che non hanno ancora preso un biglietto per ascoltare Annalisa in concerto non ci sono problemi. Sì perché tempo fa ha annunciato il suo primo tour musicale nei palasport dal titolo “Tutti nel vortice”, in onore del nome del suo nuovo album che uscirà in autunno: “E poi siamo finiti nel vortice”. Il tour è previsto per la primavra del 2024 e queste sono le date:

6 aprile Firenze – Mandela Forum

10 aprile Milano – Medoilanum Forum (Assago)

12 aprile Bari – Palaflorio

13 aprile Napoli – Palapartenope

19 aprile Padova – Gran Teatro Geox

21 aprile Roma – Palazzo dello Sport

Tutti i biglietti sono già in vendita.