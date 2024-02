Il vortice di Annalisa è inarrestabile: l’Arena di Verona è sold out, 100mila biglietti venduti in un anno

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Annalisa

Annalisa ha annunciato un’altra serie di traguardi per quanto riguarda il suo tour, a partire dalla seconda data all’Arena di Verona dopo il sold out della prima.

Sold out all’Arena di Verona per Annalisa

Annalisa sembra davvero inarrestabile da ormai quasi due anni. Dopo il grandissimo successo del suo album è approdata al Festival di Sanremo con “Sinceramente“. Tra non molto volerà a Los Angeles per partecipare all’evento “Women in Music” organizzato da Billboard durante il quale riceverò il premio “Global Force“.

Tra gli altri obiettivi possiamo anche citare il suo primissimo concerto all’Arena di Verona che, come annunciato da lei stessa sui social, è andato sold out. Per tale ragione ha deciso di aggiungere una seconda data per il 20 maggio 2024. Ma le notizie non terminano qui perché sono andati a ruba anche i biglietti per Roma e Padova. Inoltre sono stati venduti oltre 100mila biglietti, un vero e proprio traguardo da festeggiare.

Come sappiamo, perché in passato era stata proprio Annalisa ha dichiararlo, fare un concerto all’Arena di Verona è sempre stato un suo sogno e adesso può finalmente coronarlo. Nel momento in cui aveva annunciato la prima data, aveva anche ringraziato tutti coloro che hanno sempre creduto in lei e nelle sue capacità:

“Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare.

E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero”.

Non possiamo che augurare ad Annalisa buona fortuna per il suo futuro lavorativo e non vediamo l’ora di scoprire quali nuove vette toccherà.