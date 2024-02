Sanremo

Ogni cosa che canta diventa un vero e proprio tormentone, che le sono valsi popolarità e riconoscimenti importanti. Stavolta Annalisa ci riprova a Sanremo 2024 con Sinceramente. Conosciamo meglio questa canzone, il testo e il significato. Ma anche i suoi autori e le parole della cantante prima del Festival della Canzone Italiana.

Una delle grandi favorite per questo Festival di Sanremo 2024 è Annalisa. La cantante torna in gara con Sinceramente. Una canzone alla quale tiene tantissimo e che la stampa ha già incoronato come un nuovo possibile tormentone.

Prima di avere tutte le altre news circa questo brano, conosciamo meglio parte del testo:

“Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua”

Chi ha scritto Sinceramente, la canzone di Annalisa per Sanremo 2024? Testo e musica vedono la firma della stessa cantante, ma anche di Paolo Antonacci, Davide Simonetta e Zef.

Significato di Sinceramente

Ora che conosciamo tutte le informazioni sul testo di Sinceramente, che significato nasconde la canzone di Annalisa?

Sul sito di Rai Play è stata la cantante a rivelare il significato di Sinceramente, il brano che ascolteremo presto a Sanremo: “Dire di cosa parla la canzone così brevemente è difficile perché ci sono un sacco di sfumature dentro, ma se devo fare un riassunto vero questa canzone dice che se tu mi lasci i miei spazi e libera, io sono tua.. sinceramente”.

Le parole di Annalisa prima di Sanremo 2024

Per Annalisa si tratta di un gradito ritorno a Sanremo 2024 e ancora una volta lo fa da grande protagonista. Come detto si presenta con la canzone dal titolo Sinceramente. Ma cosa ha raccontato prima di dare il via a questa nuova avventura?

L’artista ha riconosciuto che questo per lei è stato un anno davvero bellissimo, in cui ha provato tanta gioia e orgoglio e anche un po’ di ansia da prestazione. Su questo punto si è soffermata spiegando che non è facile andare avanti, portando al pubblico delle cose ben fatte per ottenere buoni risultati. Quindi è necessario lavorare.

I Big di Sanremo 2024

Amadeus quest’anno ha scelto ben 30 artisti tra i Big in gara per Sanremo 2024. Ma chi sono tutti i protagonisti di questa edizione. Ve li presentiamo qui a seguire:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai!

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click Boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

