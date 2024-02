Fabrizio Moro torna ad Amici e fa un commento che fa arrabbiare i fan di Elodie (sua ex allieva)

Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Febbraio 2024

Amici 23

Secondo il popolo del web ieri pomeriggio Fabrizio Moro avrebbe lanciato una frecciatina a Elodie commentando l’esibizione di una delle allieve di canto di Amici 23.

La presunta frecciatina di Fabrizio Moro

Ieri pomeriggio ad Amici 23 il pubblico ha potuto assistere a una nuova gara di ballo e canto. Tra i giudici di quest’ultima categoria abbiamo visto il produttore discografico Drillionaire, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro. Il cantante è stato interpellato più volte per esprimere il suo parere sulle esibizioni degli allievi e a un certo punto ha anche abbracciato Ayle con commozione.

A un certo punto è toccato a Nahaze, la quale ha portato a centro studio il brano “Anche stasera” di Sfera Ebbasta con Elodie. Il commento di Fabrizio ha fatto in parte storcere il naso a diversi utenti perché l’hanno ritenuto una frecciatina alla famosa artista. Qui di seguito le sue parole esatte:

“Brava, brava, brava davvero. Hai un bellissimo timbro anche tu. Poi questa canzone sinceramente mi piace più cantata da te che nella sua versione originale. Però ti devo dire una cosa. Ti faccio un appunto perché è una cosa mi è arrivata. Si tratta di un parere e non un giudizio.

Ti sento scollata dal testo. Sei molto brava a cantare, ma nell’interpretazione mi arrivi meno. Tante parole me le perdo e mi arriva poco quello che stai cantando. Mi arriva più la tua tecnica. Spero che tu abbia capito quello che dice il testo. Forse è solo una questione di emozione. Forse è perché ti senti dentro ad una bolla, ma tu scoppiala“.

Alcuni utenti hanno letto in “questa canzone sinceramente mi piace più cantata da te che nella sua versione originale” una stoccata nei confronti di Elodie. Ovviamente non sappiamo se questa fosse l’intenzione di Fabrizio Moro o meno, ma le persone sul web lo ipotizzano. Non è chiaro il perché avrebbe dovuto attaccare la nota cantante in questo modo, anche perché in passato ha scritto delle canzoni anche per lei, oltre che essere stato suo professore nel talent.

Di conseguenza dobbiamo pensare che si tratti solo di un’assurda teoria degli utenti. Il commento fatto da Fabrizio Moro era evidentemente solo un’opinione in merito all’esibizione di Nahaze e nulla più. A voi è piaciuta?