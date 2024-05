NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2024

Arriva un nuovo record per Annalisa, che è l’artista italiana donna più certificata di sempre in epoca FIMI

Non si ferma il successo di Annalisa, che in queste ore ha raggiunto un nuovo importante record. La Scarrone è infatti l’artista italiana donna più certificata di sempre in epoca FIMI.

Nuovo record per Annalisa

Periodo d’oro questo per Annalisa. Dopo la fine del suo tour di palasport e dopo i due concerti evento all’Arena di Verona, la cantante si sta preparando alla partenza della tournée estiva, che nei prossimi mesi la porterà in giro in tutta Italia. Ma non solo. A breve infatti ci saranno grosse sorprese per tutti i fan. Tra pochi giorni la Scarrone rilascerà il suo nuovo singolo estivo, che sarà in duetto con Tananai. Attualmente non sappiamo ancora quando la preannunciata hit sarà pubblicata ma di certo a breve arriveranno news in merito.

Poche ore fa nel mentre è arrivata una grande soddisfazione per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Il brano Euforia ha infatti vinto Disco di Platino e così tutti i singoli dell’album E poi siamo finiti nel vortice hanno ottenuto una certificazione. Ma non è finita qui. Adesso infatti per la Scarrone è arrivato l’ennesimo riconoscimento. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come rivela It parade, Annalisa è l’artista italiana donna più certificata della storia in epoca FIMI. Ma non solo. La cantante è l’unica a rientrare nella Top 25 degli artisti più venduti di sempre e di certo questo è un onore immenso.

Si tratta di un grande traguardo per la Scarrone, che senza dubbio è una delle artiste più amate del momento. In questi giorni intanto l’ex protagonista di Amici si sta concentrando sulla prossima leg del suo tour, che proseguirà fino a fine agosto. I fan intanto attendono anche con ansia l’arrivo del singolo con Tananai, che promette di farci ballare e cantare per tutta la stagione.