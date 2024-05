NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Ennesimo traguardo per Annalisa. Da oggi infatti tutti i singoli dell’ultimo album E poi siamo finiti nel vortice sono certificati Platino.

Nuovo traguardo per Annalisa

È stato un anno pazzesco l’ultimo per Annalisa. Dopo aver rilasciato Bellissima e Mon Amour, che hanno ottenuto un successo senza precedenti e hanno segnato l’inizio di una svolta, la cantante ha rilasciato lo scorso settembre l’album E poi siamo finiti nel vortice. In breve il disco ha scalato le classifiche, confermandosi essere uno dei progetti più ascoltati del 2023. Ma non solo. Contemporaneamente la Scarrone ha tenuto un concerto evento al Forum di Assago, al quale ha fatto seguito una tournée di palasport. Non è mancata anche una nuova partecipazione al Festival di Sanremo, che ha consacrato l’ex allieva di Amici come una delle artiste del momento.

Adesso, a seguito di tutti questi successi, è arrivato un nuovo traguardo per la cantante. Oggi infatti anche la canzone Euforia è stata certificata Disco di Platino e di conseguenza la Scarrone può portare a casa un altro riconoscimento. Ma non è finita qui.

Grazie a questo risultato, tutti i singoli dell’album E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa sono stati certificati Platino. Bellissima e Mon Amour vantano infatti ben 5 dischi di Platino a testa. A seguire troviamo Sinceramente con 3, e Ragazza Sola ed Euforia con un Platino. Insomma possiamo dunque affermare che mai come stavolta la Scarrone ha sbaragliato la concorrenza e di certo per lei questo è un periodo d’oro.

A breve intanto l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi partirà per una lunga tournée estiva, che ci riserverà non poche sorprese. Ma non solo. Si mormora infatti che la cantante stia anche per lanciare una nuova hit estiva, in collaborazione con Tananai. Ma come ci stupirà dunque stavolta l’artista? Non resta che attendere per scoprirlo.