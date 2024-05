Endless Love anticipazioni 30 maggio: Kemal risale all’identità dei rapitori di Nihan

NEWS

29 Maggio 2024

Endless Love

Torniamo con le nuove anticipazioni di Endless Love per l’episodio di giovedì 30 maggio.

Continua la scia di successi delle serie turche su Canale 5! Stavolta è il turno di Endless Love. Ecco quali sono le anticipazioni per la puntata del 30 maggio, dopo l’emozionante episodio di mercoledì 29. Cosa dice la trama? Qui i dettagli:

Dei dettagli condivisi da Nihan nel suo messaggio prima del rapimento, danno a Kemal degli indizi importanti per poter risalire all’identità dei rapitori. Uno in particolare, che sembra essere uno degli uomini di Kor Iskender. Si tratta di uno dei detenuti nella prigione di Maltepe, la stessa in cui sono presenti Taner e Necmi.

La trama di Endless Love ci riserva ancora delle sorprese. Così Kemal chiede l’aiuto di Necmi per sapere dove si trova Nihan. Intanto Onder raggiunge casa di Kemal e trova Leyla. Lei lo ringrazia per avergli fornito i documenti utili per rientrare in possesso dei suoi diritti nella società. Ciò provoca un riavvicinamento, tanto che Leyla lo perdona per la sofferenza provocata in passato.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Endless Love dove e quando va in onda? Su Canale 5 è possibile guardarlo tutti i giorni. Ecco gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Il venerdì doppio appuntamento anche alle 23:30 circa.

doppio appuntamento anche alle circa. Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Una tra le domande più gettonate è la seguente: quanti episodi ha Endless Love e quante stagioni ha Kara Sevda? La soap opera turca conta due stagioni da 35 e 39 puntate per una. In Italia più episodi a causa della minor durata degli episodi.

Altra domanda che incuriosisce: dov’è ambientato lo show? La serie televisiva è ambientata in Turchia.

Dove vederlo in TV e streaming

Volete sapere infine dove è possibile vedere tutta la serie Endless Love? Canale 5 e Mediaset Infinity, sito o app, sono i mezzi a disposizione.

Potete quindi guardare la serie TV in diretta o quando lo ritenete più opportuno. Questo vi darà modo di restare sempre aggiornati e sapere come finisce Endless Love.

A domani con tante altre anticipazioni!