NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Annalisa

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in queste ore, Annalisa si starebbe preparando a conquistare anche l’estate con una hit in duetto con Tananai.

Annalisa conquista anche l’estate 2024

Dopo un 2023 ricco di avvenimenti e grandi successi, anche quest’anno Annalisa sta dominando le scene musicali italiane, confermandosi essere una delle artiste più amate del momento. Solo qualche mese fa, come sappiamo, la Scarrone ha partecipato al Festival di Sanremo con la sua Sinceramente, che è in breve è diventata una vera hit. In seguito l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è partita per il suo primo tour di palasport, che ha registrato tutti sold out. Come se non bastasse solo di recente la cantante ha tenuto anche due concerti evento all’Arena di Verona, durante i quali non sono mancate le emozioni e le sorprese.

LEGGI ANCHE: Allacciate le cinture, Elodie sta per tornare con un nuovo singolo (VIDEO)

Adesso la Scarrone si prepara ad affrontare la tournée estiva e fino a fine agosto girerà l’Italia intera, esibendosi nelle principali location all’aperto del nostro paese. Tuttavia sembrerebbe che per i fan stiano per arrivare grosse news. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Mattia Buonocore, sembrerebbe che Annalisa stia per lanciare la sua nuova hit estiva. Ma non solo. Stando a quanto si legge infatti pare che la Scarrone abbia deciso di duettare con Tananai e di certo questa scelta sta già facendo discutere il web.

Nel mentre in questi giorni si è anche parlato di un possibile coinvolgimento della cantante al prossimo Festival di Sanremo. Stando a quanto si mormora infatti l’ex allieva di Amici potrebbe affiancare Carlo Conti alla conduzione della prossima edizione della kermesse musicale e di certo sono in molti ad attendere di capire cosa accadrà. Nel mentre però ci godiamo l’arrivo del tour estivo della Scarrone, che senza ombra di dubbio sarà un successo assicurato.