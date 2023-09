Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Settembre 2023

Jessica Chastain balla “Mon Amour” di Annalisa

Annalisa continua a spopolare nelle classifiche italiane grazie ai tre singoli che ha rilasciato in questo anno. La cantante, infatti, ha un brano che continua a essere all’interno delle classifiche da oltre un anno. Stiamo parlando di “Bellissima“, ovviamente. In seguito ha rilasciato anche “Mon Amour” e “Ragazza Sola“. Si tratta di un cerchio che si chiude, stando a quanto ha affermato lei in una recente intervista:

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci.

Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

Il 29 settembre 2023 arriverà il nuovo album di Annalisa e i fan lo attendono con trepidante attesa. Nel mentre abbiamo scoperto, grazie a un video su Instagram, che “Mon Amour” ha conquistato anche una famosissima celebrità americana. Ci stiamo riferendo all’attrice Jessica Chastain.

Di recente l’abbiamo potuta apprezzare al Festival del Cinema di Venezia, mentre in queste ore è stata presente alla settimana della moda a Milano. Sul suo profilo Instagram ha postato una Storia mentre si scatena all’after party di Gucci sulle note di “Mon Amour” di Annalisa.

QUESTO VIDEO DI JESSICA CHASTAIN CHE BALLA MON AMOUR DI ANNALISA IO NON SO PIÙ COSA DIRE pic.twitter.com/qFYjJtWSD0 — beppe🩸 (@REPTHEESTALLION) September 23, 2023

Al momento la cantante ha commentato molto felice condividendo la Storia sul suo profilo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.