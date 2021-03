1 Annalisa vs la sala stampa

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata nientemeno che Annalisa. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi come sappiamo negli ultimi giorni ha partecipato al Festival di Sanremo 2021, dove ha presentato l’emozionante brano Dieci. Il pezzo, che per l’appunto celebra i suoi primi 10 anni di carriera, anticipa la riedizione del disco Nuda, che per l’occasione prende il nome Nuda Dieci, e che sarà pubblicato venerdì 12 marzo. La Scarrone nel mentre alla kermesse si è posizionata al settimo posto, tuttavia sembrerebbe che alcuni giornalisti della sala stampa non avrebbero apprezzato del tutto il suo ultimo brano. A quel punto, stufa delle critiche, la cantante ha deciso di defolloware alcuni critici musicali sui social, smettendo così di seguirli.

A ritrovarsi coinvolto è stato anche Paolo Giordano, che dopo essersi resi conto dell’accaduto, ha deciso di provocare Annalisa. Il giornalista ha condiviso sui social una foto di Virginio Simonetti, risalente ai tempi della sua vittoria ad Amici. Come è noto infatti la Scarrone perse la finalissima del talent proprio col cantante, classificandosi così al secondo posto. Poco dopo così l’artista è intervenuta sui social, affermando:

“Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta! Vi voglio bene sempre”.

Che nelle prossime ore ci sia un chiarimento tra Annalisa e i giornalisti della sala stampa di Sanremo 2021? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.