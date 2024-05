NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Annalisa

Ospiti e tanti duetti in occasione del concerto di Annalisa all’Arena di Verona. A salire sul palco è stata anche Giorgia e le due si sono esibite sulle note di Come Saprei.

Il duetto di Annalisa e Giorgia

Quella di ieri è stata di certo una serata magica per Annalisa. Dopo i successi dell’ultimo anno e dopo un tour di palasport interamente sold out, la Scarrone è arrivata per la prima volta nella sua carriera all’Arena di Verona, per il primo di due concerti evento e unici che promettono di restare nella storia. Nel corso dello show che si è tenuto ieri sera c’è stata una sorpresa dietro l’altra per il pubblico presente. A salire sul palco sono stati infatti diversi ospiti, che si sono esibiti con l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi.

A raggiungere la Scarrone sono stati, tra i più, anche Elisa, che ha duettato sulle note di Eppure Sentire, e Tananai, che si è invece esibito con la cantante su Tango. Ma non è finita qui. A incantare il pubblico è stata infatti anche una terza performance che ha fatto venire i brividi a tutti i presenti.

A salire sul palco con Annalisa è stata infatti Giorgia e le due artiste hanno stregato l’Arena di Verona duettando su Come Saprei, uno dei pezzi più iconici della Todrani. L’esibizione da brividi ovviamente non è passata inosservata e sui social non si parla d’altro che di questo duetto mozzafiato.

NONONONONO RAGA ANNALISA E GIORGIA pic.twitter.com/gKcVT27VNP — hele in borderland 🍓 (@itsbakubro) May 14, 2024

Dopo il successo del primo show, tra qualche giorno la Scarrone tornerà in Arena per un ultimo concerto, che senza dubbio sarà all’altezza delle aspettative. Di recente come se non bastasse la cantante ha ammesso di stare già pensando al suo nuovo album e non è escluso che nei prossimi mesi arrivino delle grosse news per tutti i fan.