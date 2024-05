NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Annalisa

Tra i tanti ospiti arrivati all’Arena di Verona per il concerto di Annalisa c’è stato anche Tananai e i due artisti hanno duettato sulle note di Tango.

Annalisa e Tananai duettano su Tango

Solo qualche giorno fa si è concluso il primo tour di palasport di Annalisa, che come è noto è stato un vero successo. La cantante infatti è riuscita a portare a casa ben 10 sold out su 10 e di certo questo è un enorme traguardo per lei. La tournée tuttavia non è ancora giunta al termine e solo ieri sera la Scarrone è arrivata all’Arena di Verona per il primo di due concerti evento. Nel corso della serata non sono mancate sorprese e tanti ospiti e a raggiungere sul palco l’artista sono stati diversi colleghi e amici.

A emozionare il pubblico è stato in particolare il duetto con Elisa, che ha lasciato tutti senza parole. Le due infatti si sono esibite sulle note di Eppure Sentire, uno dei pezzi più noti e amati della Toffoli e il momento ha commosso il pubblico. Ma non solo.

Durante il concerto infatti ad arrivare all’Arena di Verona è stato anche Tananai, che ha cantato insieme ad Annalisa la sua ormai iconica Tango. Anche questo duetto ha ovviamente infiammato i presenti e naturalmente il video della performance è diventato virale sui social.

La potenza di Tananai che canta Tango con Annalisa… l’Arena di Verona tremava pic.twitter.com/zaKigbsC0H — Tanarchive 📂 (@dailytananai) May 14, 2024

Solo qualche giorno fa proprio Tananai, in occasione del concerto evento Una. Nessuna. Centomila aveva duettato sempre su Tango anche insieme a Elodie ed entrambi i momenti hanno conquistato il pubblico e il web. La Scarrone nel mentre il prossimo 20 maggio tornerà all’Arena di Verona per un secondo attesissimo show, prima di dare il via al tour estivo che la attende nelle prossime settimane, e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle.