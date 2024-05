NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Maggio 2024

Annalisa

Ieri sera si è svolto il primo concerto di Annalisa all’Arena di Verona e per l’occasione la cantante ha duettato con Elisa sulle note della celebre Eppure Sentire.

Annalisa duetta con Elisa all’Arena di Verona

Il vortice di Annalisa arriva all’Arena di Verona! Dopo mesi di successi e traguardi, e dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Sinceramente, la Scarrone come sappiamo ha dato il via al suo primo tour di palasport, che ha registrato ben 10 sold out su 10. La tournée tuttavia non è ancora finita. Solo ieri sera infatti per la prima volta l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha tenuto un concerto all’Arena di Verona, che verrà bissato il prossimo 20 maggio. Proprio per questo live speciale non sono mancate tante sorprese.

A raggiungere la Scarrone sul palco sono stati infatti diversi ospiti, che hanno contribuito a rendere ancora più magica la serata. A un tratto però è accaduto qualcosa che ha emozionato il pubblico presente e che in queste ore sta facendo discutere anche il web.

Ad arrivare all’Arena di Verona è stata infatti anche Elisa che ha così duettato insieme ad Annalisa sulle note della celebre Eppure Sentire. Il bellissimo momento è stato di certo uno dei più commoventi della serata e naturalmente in breve il video della magnifica esibizione ha fatto il giro dei social.

Grande successo dunque per la Scarrone, che ha conquistato l’Arena. La prossima settimana intanto la cantante tornerà a Verona per un secondo show e anche stavolta le aspettative non verranno deluse. Successivamente la cantante partirà per un lungo tour estivo, che la porterà in giro in tutta Italia per diverse settimane. Ma come ci stupirà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.