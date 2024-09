Questa sera sta andando in onda su Canale 5 il concerto evento di Annalisa dall’Arena di Verona. A raggiungere sul palco la cantante è stata anche Elisa e le due hanno duettato sulle note dell’iconica Eppure Sentire.

Annalisa duetta con Elisa

Grandi emozioni questa sera su Canale 5! Mediaset sta infatti trasmettendo il concerto evento di Annalisa dall’Arena di Verona, registrato lo scorso maggio. Nel corso di questa serata speciale la Scarrone sta presentando non solo i brani tratti dal suo ultimo fortunato album E poi siamo finiti nel vortice, ma anche tutti i suoi vecchi successi.

Ma non solo. A salire sul palco insieme all’ex allieva di Amici sono stati alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano e solo poco fa è accaduto qualcosa che ha lasciato il pubblico senza parole.

A raggiungere Annalisa è stata infatti Elisa, che è stata accolta con un enorme boato da tutti i presenti. Le due hanno così duettato sulle note dell’iconica e celebre Eppure Sentire, lasciando i telespettatori e il web senza parole. Il bellissimo momento ha infatti emozionato il pubblico e di certo questa performance resterà nella storia.

L’Arena diventa magica con Elisa sulle note di ‘Eppure Sentire (un senso di te)’ ✨#Annalisa #TuttiInArena

pic.twitter.com/BHrhofDQex — ANNALISA News (@AnnalisaNews) September 5, 2024

Al termine dell’esibizione come se non bastasse la Scarrone e la Toffoli si sono strette in un caloroso abbraccio e la padrona di casa ha ringraziato sentitamente la collega per questo speciale duetto, commuovendosi fino alle lacrime e affermando:

“Sei arte, sei musica, sei un esempio per me ogni giorno. Un sacco di volte le tue canzoni mi hanno letto dentro. Sognavo di cantare con te questa canzone da tanto tempo, cantarla con te è qualcosa di enorme. Spero che tu abbia capito”.

Elisa a sua volta ha ringraziato Annalisa per le sue parole e poco dopo la Toffoli ha salutato il pubblico.