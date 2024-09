Questa sera su Canale 5 sta andando in onda il concerto evento di Annalisa dall’Arena di Verona, attesissimo da tutti i fan. Una volta salita sul palco, la Scarrone ha voluto ringraziare il suo pubblico, che da mesi la sta supportando e sostenendo.

Le parole di Annalisa

È finalmente iniziato Tutti in Arena, il docufilm dedicato al concerto evento che Annalisa ha tenuto lo scorso maggio all’Arena di Verona. Tante le emozioni che attendono il pubblico nel corso della serata e la prima è arrivata proprio poco fa. Dopo essere salita sul palco e dopo aver aperto lo show con Euforia, la Scarrone si è presa un minuto per ringraziare il pubblico che in questi mesi non ha mai smesso di supportarla e in merito ha affermato:

“Ciao Verona, che belli che siete. Grazie davvero a tutti di essere qui. Devo dire che dire ‘ciao Verona’ in un’Arena piena solo per me è davvero tanta roba. Non sapete quanto ho aspettato questo momento, quanto l’ho desiderato e atteso e finalmente siamo qui insieme. Io non voglio perdermi nemmeno un minuscolo secondo di questa serata. Questo giro nel vortice sarà veramente tanto speciale”.

Annalisa è qui che ha realizzato di aver realizzato il suo più grande sogno: il suo primo concerto all’Arena di Verona 🥹#TuttiInArena pic.twitter.com/ACgt2y2Ver — damiano 🌪️ (@nevesumarte) September 5, 2024

Ma non è tutto. Annalisa ha poi invitato il pubblico a godersi ogni istante della serata e ha così aggiunto:

“Questa sera mi avete sorpresa essendo qui. Voglio che vi godiate ogni momento. Voglio vedervi cantare e ballare. Qui non c’è spazio per i giudizi, c’è spazio solo per fare quello che ci rende felici e per la libertà”.