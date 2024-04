Annalisa porta a sorpresa Emma sul palco e duetta con lei sulle note di ‘Apnea’ (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Aprile 2024

Annalisa

Ieri sera Annalisa, durante la prima data dei suoi concerti, ha duettato con Emma Marrone sulle note di ‘Apnea‘. Ecco il video che ha scatenato il pubblico e il web intero.

Annalisa duetta con Emma

Annalisa è riuscita a mettere d’accordo un pubblico molto vasto e di tutte le età, ed è stata capace di guadagnarsi diversi sold out nel corso dei suoi concerti. Dopo una pausa di qualche mese è tornata a esibirsi e ieri sera è stata a Firenze presso il Forum Nelson Mandela.

Il concerto ha avuto inizio intorno alle 21:30 con il boato del pubblico e la cantante comincia con il brano “Un domani“. Successivamente partono le hit che le hanno fatto raggiungere il successo internazionale, come per esempio “Ragazza sola“, “Mon Amour“, “Bellissima” e “Sinceramente” (di cui uscirà anche la versione spagnola).

Ma la vera sorpresa l’ha tenuta nascosta a tutti, ovvero l’arrivo sul palco di Emma. Insieme all’altra e allieva di Amici infatti Annalisa ha fatto scatenare il pubblico sulle note di “Apnea“, brano che la Marrone ha portato al Festival di Sanremo pochi mesi fa. Ovviamente il web ha commentato con messaggi carichi di entusiasmo.

Su Instagram Emma ha scritto una dedica alla collega e amica pubblicando una foto in cui sono abbracciate nel dietro le quinte: “È stato bellissimo finire nel vortice con te. Grazie Annalisa con tutto il mio cuore. Anche APNEA è super felice. Un bacino a tutti“. Lo show poi è proseguito con tante altre canzoni che fanno parte da anni del repertorio della cantante savonese.

Tra queste anche “Il mondo prima di te“, che ha fatto emozionare tutti gli spettatori presenti all’interno del Forum. Non ci resta che scoprire adesso quali altri ospiti avrà in serbo per noi nelle prossime date del tour, che continuerà nelle principali città italiane.