NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Aprile 2024

Annalisa

Ieri sera Annalisa è arrivata a Torino con il suo nuovo tour di palasport e durante il concerto ha cantato a sorpresa con Diodato in “Fai Rumore”.

Annalisa e Diodato cantano insieme

Sabato sera è finalmente partito l’attesissimo tour di palasport di Annalisa, che vanta già quasi tutti sold out. Dopo l’anteprima al Forum di Assago dello scorso novembre e dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, la Scarrone è tornata in tournée e nei prossimi mesi girerà l’Italia intera da nord a sud, arrivando anche all’Arena di Verona, dove terrà due live evento. Grande momento dunque per la cantante, che si prepara a raggiungere tutti i suoi fan.

Solo ieri sera l’artista è arrivata a Torino, dove ha registrato il tutto esaurito. Nel corso della serata la Scarrone ha presentato non solo i suoi vecchi successi, ma anche le ultime hit, da Bellissima a Mon Amour a Sinceramente, tratte dall’album E poi siamo finiti nel vortice. Non sono mancate ovviamente le sorprese durante lo show e a un tratto è accaduto qualcosa di inaspettato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Durante il concerto di Torino Annalisa è stata raggiunta sul palco da Diodato e i due hanno cantato insieme sulle note della celebre “Fai Rumore”, brano vincitore di Sanremo 2020. Dopo aver duettato con Emma Marrone a Firenze dunque la Scarrone ha deciso di stupire nuovamente il suo pubblico, esibendosi anche con Diodato. Il video del momento nel mentre ha fatto in breve il giro del web, diventando virale.

Ma come ancora ci sorprenderà la cantante per le prossime date del suo tour? Non resta che attendere per scoprirlo. Domani sera infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi tornerà al Forum di Assago, già sold out da mesi, e anche stavolta ne vedremo certamente di belle.