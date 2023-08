NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Annalisa

La domanda ad Annalisa e la reazione

Lo scorso 29 giugno Annalisa è convolata a nozze con il marito Francesco Muglia. Un evento questo che ha incuriosito non solo i suoi fan, ma tanti utenti sui social. Molto schiva e riservata, la cantante ligure ha sempre cercato di mantenere massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla storia con il suo compagno di vita.

Sui social network in queste ore è spuntato un video in cui Annalisa si ritrova a conversare con alcuni fan, che l’hanno fermata per salutarla. Uno di loro le ha chiesto un selfie, per poi porgerle dei sinceri auguri per il suo matrimonio. Sorpresa l’artista ha ringraziato, ignara però di cosa sarebbe accaduto pochi istanti dopo. In vena di domande, il fan in questione o forse un semplice estimatore ha voluto sapere quali sono state le bomboniere scelte per le nozze.

Annalisa ha guardato un po’ perplessa la persona in questione e poi è stata portata via dal suo manager, come mostrato dal video CLICCANDO QUI. Nonostante la buona fede della persona in questione, la domanda ha messo in imbarazzo la cantante. Il filmato ovviamente è diventato virale e ha scatenato i fan dell’ex allieva di Amici che hanno ironizzato sulla sua reazione.

Le parole sul matrimonio

Ricordiamo intanto che solo di recente, tra le pagine di Vanity Fair, Annalisa ha parlato del suo matrimonio. Ha confessato di aver provato agitazione e di non aver dormito la sera prima, sperava che tutto potesse essere perfetto e filare liscio.

Altra cosa che ha sorpreso Annalisa è stata la presenza degli invitati. Lei pensava che qualcuno avrebbe potuto disdire causa impegni, invece sono stati tutti lì per lei e per il suo Francesco. Tra i vip a partecipare, per esempio, anche Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

Sempre Annalisa ha raccontato di aver cantato al suo matrimonio e come canzone ha scelto Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, di Lucio Battisti. Sebbene le sia stato fatto notare che magari non è un brano così allegro, lei ha prontamente risposto: “Quando arriva il ritornello ‘Come può uno scoglio arginare il mare…’, lì la canzone si apre tutta. ‘Le discese ardite e le risalite’ sono simboliche della mia filosofia di vita, è tutto quello che cerco di raccontare nelle mie canzoni”.