Andrea Sanna | 30 Settembre 2023

La risposta alle critiche di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon in questi giorni è stata al centro di una nuova polemica a causa dei suoi corsi a pagamento offerti per ritrovare la pace interiore. Dopo una serie di critiche, la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di rispondere con un video pubblicato sui social.

Nel lungo sfogo Nikita Pelizon ha confidato di avvertire l’ondata di attacchi che le sono arrivati in questi ultimi giorni: “Io sto sentendo ancora tutta questa ca**a che mi è arrivata addosso negli ultimi giorni. Sicuramente abbiamo opinioni differenti e punti di vista differenti. Fermo restando un punto di vista importante e cioè che la mental coach non ha niente a che vedere con psicologia, psichiatria, psicoterapia”.

Per difendersi Nikita Pelizon ha sottolineato di aver sempre fatto presente questo, in caso di patologia, è bene rivolgersi a uno specialista. Si è detta dispiaciuti che in molti, così come i giornali, non abbiano dato importanza a questo aspetto. Riguardo al suo progetto ha affermato quindi:

“Il mio progetto hunika way si rivolge unicamente alle persone che hanno deciso di intraprendere il loro percorso di crescita personale. È per questo che non è gratis. In questi anni ho appurato che le cose che troviamo gratis online non gli diamo il giusto peso e la giusta importanza. Te lo scarichi, non spendi niente chissà quando lo vedrai”.

Successivamente Nikita Pelizon ha fatto sapere di aver messo anima e cuore in questo progetto, dopo tanti messaggi ricevuti dai fan, che le chiedono di continuo come fa a essere così positiva. Per tale ragione ha creato questo corso. L’ex vippona ha fatto anche le sue scuse per i fraintendimenti che ci sono stati:

“Ho dato fiducia a dei professionisti che avrebbero dovuto aiutarmi e seguirmi bene a livello comunicativo ma visto i risultati lasciamo stare”. Infine un grazie Nikita Pelizon l’ha rivolto ai suoi fan e a coloro che hanno deciso di andare oltre le polemiche: “Farò altre scelte, questa esperienza mi sta insegnando tantissimo. Le iscrizioni continuano, ringrazio tutte le persone che sono andate oltre la polemica”.

Dopo questo intervento continuano però le critiche da parte degli utenti nei confronti di Nikita Pelizon.