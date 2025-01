Indiscrezioni sul Festival di Sanremo non sembrano mancare. Una di queste riguarda Annalisa, che in tanti davano come co-conduttrice della kermesse canora accanto a Carlo Conti. Ma, secondo voci di corridoio, potrebbe essere stata lei a fare un passo indietro.

Il presunto retroscena su Annalisa

Carlo Faricciotti nel nuovo numero di Novella 2000 è tornato a parlare di Festival di Sanremo 2025 e in particolare di Annalisa, che in tanti si aspettavano sul palco del Teatro Ariston per affiancare Carlo Conti. Ma così non sarà.

A proposito di questo il giornalista ha parlato delle scelte di Carlo Conti, non solo per quanto riguarda gli ospiti , i duetti e coloro che saliranno sul palco e l’attesa per l’ascolto dei nuovi brani. Occhi puntati anche sui co-conduttori di questa edizione. Come abbiamo detto, Annalisa pare fosse in pole position per questa posizione. Ma qualcosa sarebbe andato diversamente.

Utilizziamo il condizionale perché come spiegato da Carlo Faricciotti non vi sarebbe certezza sulla notizia, che vi riportiamo in questo virgolettato ripreso dal cartaceo:

“Più succosa l’indiscrezione che riguarda una cantante considerata da molti come papabile co-conduttrice: Annalisa”. Più nel dettaglio poi si apprende dal giornale: “Cosa dicono le persone informate sui fatti? Che dopo aver scoperto chi sarebbero stati i nomi con cui avrebbe dovuto condividere il palco dell’Ariston, pare (sottolineiamo pare) abbia detto: ‘Io con quelli non ci salgo’”.

Ovviamente prendiamo tutto con le pinze, visto che non vi è alcuna conferma circa il pettegolezzo emerso. In ogni caso comunque Annalisa la vedremo comunque a Sanremo 2025, ma né nelle vesti di concorrente né di co-conduttrice, ma di ospite. La sera di venerdì 14 febbraio, infatti, la cantante ligure la troveremo sul palco per esibirsi accanto a Giorgia (in gara). Le due artiste canteranno sulle note di Skyfall, brano della colonna sonora dell’omonimo film di 007 che fece vincere l’Oscar ad Adele.