Ieri sera è andato in onda su Canale 5 Tutti in Arena, il docufilm del concerto evento di Annalisa registrato lo scorso maggio all’Arena di Verona. La cantante nel mentre ha seguito lo show e sui social ha mostrato parte di casa sua.

La casa di Annalisa

Canale 5 ha celebrato Annalisa e la sua musica. Ieri sera infatti è andato in onda il docufilm Tutti in Arena, registrato lo scorso maggio durante il concerto evento che si è tenuto all’Arena di Verona. Nel corso della serata la Scarrone ha presentato non solo i vecchi successi che l’hanno resa celebre, ma anche le ultime hit che da mesi dominano le classifiche. A salire sul palco sono stati anche diversi Big della musica italiana, da Elisa, a Giorgia, passando per Tananai, che hanno duettato insieme all’ex allieva di Amici, regalando grandissime emozioni al pubblico. La cantante nel mentre, dopo aver dato il via allo show, ha sentitamente ringraziato i suoi fan, affermando:

“Ciao Verona, che belli che siete. Grazie davvero a tutti di essere qui. Devo dire che dire ‘ciao Verona’ in un’Arena piena solo per me è davvero tanta roba. Non sapete quanto ho aspettato questo momento, quanto l’ho desiderato e atteso e finalmente siamo qui insieme. Questo giro nel vortice sarà veramente tanto speciale”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello, Perla in lizza come opinionista prima di Beatrice

Nel corso della serata intanto qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Proprio come il suo pubblico, Annalisa ha seguito la messa in onda di Tutti in Arena e ha condiviso sui social alcuni dei momenti più speciali della serata. Quello che in molti hanno notato però è che la Scarrone, nel riprendere la tv, ha mostrato anche una parte di casa sua, inquadrando la zona living. I dettagli dell’abitazione della cantante non sono ovviamente sfuggiti ai fan, che hanno apprezzato l’arredamento scelto dall’artista.

Annalisa segue la messa in onda di Tutti In Arena e mostra parte della sua casa pic.twitter.com/uoOOD8jBQO — disagiotv (@disagio_tv) September 6, 2024

La Scarrone nel mentre adesso si godrà un po’ di meritato riposo, prima di tornare a lavoro su nuova musica.