Manca sempre meno all’arrivo di Suzuki Music Party, il grande evento musicale che Amadeus condurrà sul Nove. Questa mattina intanto il presentatore ha annunciato sui social i nomi di altri quattro Big, che si aggiungono ufficialmente al cast.

I nuovi Big di Suzuki Music Party

Mancano poco più di due settimane alla messa in onda di Suzuki Music Party e tutto inizia a essere pronto per questa serata evento. Lo show musicale, che andrà in onda sul Nove con la conduzione di Amadeus, sarà una vera festa e a salire sul palco saranno 15 Big della musica italiana che per la prima volta presenteranno i loro nuovi brani. Non si tratterà, come già specificato, di una gara e non ci sarà nessun vincitore. Lo spettacolo ha infatti lo scopo di far godere al pubblico tanta buona musica, in libertà e spensieratezza.

LEGGI ANCHE: Ex tronista si scaglia contro il trono di Francesca Sorrentino: “Si è lasciata ieri, tutto ridicolo”

La serata, come ha svelato Amadeus, verrà registrata il prossimo 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano e i biglietti per poter assistere allo show sono già in vendita. In queste ore nel mentre il conduttore sta iniziando ad annunciare gli artisti che prenderanno parte a questa festa. I primi nomi rivelati sono stati quelli di Anna, Tananai, Fiorella Mannoia e Lazza. Questa mattina però è arrivata una grande sorpresa.

Con un post sui social infatti Amadeus ha annunciato altri quattro Big che si aggiungono al cast di Suzuki Music Party. Parliamo di Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo e Baby Gang. Nei prossimi giorni il presentatore annuncerà i restanti artisti che saliranno sul palco e senza dubbio ne vedremo di belle.

Il cast nel mentre inizia a prendere forma e di certo il pubblico attende con ansia l’arrivo di questo show, che non deluderà le aspettative. Appuntamento dunque a domenica 22 settembre, naturalmente in prima serata sul canale Nove.