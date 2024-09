Secondo le ultime voci di corridoio, Perla sarebbe stata in lizza come opinionista del Grande Fratello prima di Beatrice

In queste ore è stato annunciato che Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici. Secondo le indiscrezioni però prima dell’attrice in lizza per questo ruolo ci sarebbe stata Perla Vatiero.

Il retroscena sul ruolo di opinionista del Grande Fratello

Si stanno scaldando i motori per la partenza della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 lunedì 16 settembre. Tutto inizia a essere pronto per la messa in onda della prima puntata, durante la quale si accenderanno le luci della nuova e bellissima casa che ospiterà i gieffini. Anche quest’anno il cast sarà composto da Vip e Nip e solo in queste ore la produzione ha iniziato ad annunciare i primi concorrenti ufficiali. Ieri sera però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Prima TvBlog e in seguito Davide Maggio hanno annunciato l’arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista del reality show. L’attrice tuttavia non sarà sola. Al suo fianco infatti ci sarà nuovamente Cesara Buonamici, pronta a riprendere il suo ruolo. Mentre il web commenta questa news però Deianira Marzano ha sganciato una bomba che ha attirato l’attenzione.

Stando a quanto ha rivelato l’esperta di gossip infatti, sembrerebbe che prima di Beatrice Luzzi, in lizza per il ruolo di opinionista del Grande Fratello ci fosse nientemeno che Perla Vatiero, vincitrice dell’ultima edizione del reality show. Per motivi non ancora ben chiari però all’ultimo momento l’ex volto di Temptation Island sarebbe stata scartata e la scelta sarebbe ricaduta infine sull’ex protagonista di Vivere.

I fan intanto attendono con ansia la partenza del fortunato programma di Canale 5 e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Ma chi saranno gli altri nomi che andranno a comporre il cast di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.