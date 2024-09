Dopo i duetti con Elisa e Irama, Annalisa ha incantato l’Arena di Verona anche insieme a Tananai. I due artisti hanno infatti cantato sulle note di Tango, lasciando il pubblico senza fiato.

Annalisa e Tananai cantano Tango

Questa è senza dubbio la serata di Annalisa. Su Canale 5 sta infatti andando in onda il concerto evento registrato lo scorso maggio all’Arena di Verona e sui social gli utenti stanno già commentando le immagini del docufilm. Per questa grande festa la Scarrone ha voluto sul palco al suo fianco alcuni grandi nomi della musica italiana, da Elisa, a Giorgia. Tuttavia le sorprese per il pubblico non sono finite qui.

Poco fa infatti a raggiungere l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stato anche Tananai. Sappiamo bene che quest’estate i due hanno dominato le classifiche con Storie Brevi, che è risultata essere una delle hit più amate e ascoltate di questa stagione.

Qualche settimana prima del rilascio del tormentone però Annalisa e Tananai hanno duettato all’Arena di Verona sulle note della celebre Tango e ovviamente il momento ha lasciato senza fiato il pubblico e il web.

quando nessuno di noi immaginava quello che sarebbe successo quest'estate #TuttiInArena pic.twitter.com/aL37zD1Wc1 — Katy🌪️ (@katyeilblu) September 5, 2024

Pochi istanti prima di salutarsi come se non bastasse la Scarrone ha ringraziato Tananai e ha affermato: “Sei fantastico. Sono felice. Sei una persona che mi fa stare bene. Questa canzone è un capolavoro e sono felice di averla cantata qua con te”.