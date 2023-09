NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Settembre 2023

Arriva il nuovo singolo di Annalisa

È senza dubbio un periodo d’oro questo per Annalisa. Come sappiamo infatti la Scarrone nell’ultimo anno ha dominato le classifiche musicali, dapprima con Bellissima e in seguito con Mon Amour, che si sono confermate essere delle vere hit. Nel mentre il prossimo 4 novembre per la prima volta la cantante arriverà al Mediolanum Forum di Assago per un concerto evento, che è già sold out, prima di partire per un vero tour di palazzetti nella primavera del 2024. Pochi giorni fa come se non bastasse l’artista ha annunciato il suo nuovo album di inediti, intitolato E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che vedrà la luce il prossimo 29 settembre. Proprio in merito a questo attesissimo progetto, la Scarrone sui suoi social ha affermato:

“È impossibile spiegare a parole quello che provo in questo momento, ma molto presto, finalmente, lo farò con le canzoni. Non vedo l’ora di farvi entrare in questo vortice, fatto di salite, discese, luci abbaglianti e ombre profonde. Tenetevi forte. Il mio nuovo album ‘E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE’ fuori ovunque il 29 settembre”.

In attesa del disco però poco fa è arrivata una bellissima sorpresa per tutti i fan. Con un post sui suoi profili, Annalisa ha annunciato il suo nuovo singolo, Ragazza Sola, che verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali venerdì 8 settembre. Il brano concluderà la trilogia iniziata con Bellissima e Mon Amour e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Per l’occasione nel mentre la Scarrone cambia nuovamente look e, come si nota nel primo scatto postato sui social, si fa bionda.

Ma come ci stupirà dunque stavolta l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a venerdì 8 settembre con Ragazza Sola, il nuovo singolo della Scarrone.