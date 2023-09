NEWS

Nicolò Figini | 4 Settembre 2023

Uomini e donne

Il 4 settembre per Gemma Galgani

Oggi il web festeggia il Gemma Galgani’s Day. Si tratta di una simpatica ricorrenza che ogni anno il web saluta con ironia e leggerezza, nonostante per la Dama il 4 settembre 2015 non è stata una bella giornata. Ma che cosa è accaduto a Uomini e Donne in tale occasione? I protagonisti della vicenda sono Gemma Galgani e Giorgio Manetti.

I due hanno avuto una relazione abbastanza lunga e turbolenta. La Galgani era molto presa dall’uomo e verso di lui provava sentimenti d’amore. Purtroppo, però, il 4 settembre la magia è finita bruscamente e la Dama si strappò il cartellino con su scritto “Gem“, il nomignolo che le diede il suo amato. Queste le sue parole:

“Questo è uno dei giorni più brutti. Riprenderò in mano la mia vita. Alla conclusione delle vacanze lui mi disse che da maggio a settembre non era cambiato tanto perché lui… Non era innamorato”.

Gemma Galgani ha versato moltissime lacrime dentro al programma e anche durante la sua vita quotidiano. All’epoca ci era rimasta molto male, ma negli anni ha superato questo dolore e adesso è una donna nuova e più forte. Ecco perché il web si permette di celebrare questa giornata ogni anno con divertenti “meme” e “GIF“.

Ormai sono passati otto anni da quel fatidico 4 settembre 2015, ma a memoria rivive ciclicamente nella mente di tutti i fan di Uomini e Donne.