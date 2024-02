Annalisa omaggia Bellissima, Mon amour e Ragazza sola nel video di “Sinceramente”

Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Annalisa ha rilasciato il video del brano sanremese “Sinceramente” e nel giro di poche ore è già diventato un grandissimo successo.

Il video di “Sinceramente” di Annalisa

Ieri sera Annalisa è salita sul palco del Festival di Sanremo 2024 e si è esibita con il nuovissimo brano “Sinceramente“. L’attesa da parte dei suoi fan era altissima e non ha di certo deluso le aspettative del pubblico e della sala stampa. Questo perché le votazioni, durante la prima puntata, erano nelle mani dei giornalisti che l’hanno premiata con una terza posizione.

Lei stessa aveva parlato del suo singolo, del significato e di ciò che rappresenta per lei. Tuttavia non aveva voluto rovinare troppo per non rovinare la sorpresa il giorno dell’ascolto ufficiale. Qui di seguito le sue parole nell’intervista che si può trovare anche su RaiPlay:

“Dire di cosa parla la canzone così brevemente è difficile perché ci sono un sacco di sfumature dentro, ma se devo fare un riassunto vero questa canzone dice che se tu mi lasci i miei spazi e libera, io sono tua.. sinceramente“.

Nella notte Annalisa ha rilasciato il video ufficiale di “Sinceramente“ il quale ha riscosso, nel giro di pochissime ore, un enorme successo guadagnando mezzo milione di visualizzazioni.

I commenti sono molto positivi e i fan hanno iniziato ad ascoltarla all’impazzata arrivando a farla piazzare al secondo posto tra i video più visualizzati dei brani di Sanremo 2024. Tutto ciò è dovuto anche al fatto di aver inserito i personaggi che lei stessa ha interpretato nelle altre hit “Ragazza sola”, Bellissima” e “Mon Amour“. Una vera chicca che tutti i fan hanno apprezzato.

Non possiamo fare altro che attendere per scoprire come se la caverà nel corso delle prossime serate. Ricordiamo che si esibirà il 7 febbraio 2024 e poi il 9 febbraio nella gara delle cover. Tornerà con il suo singolo nella finale di sabato 10 e solo allora vedremo se riuscirà a guadagnarsi la Top 5 o addirittura la vittoria. Voi quale risultato vi aspettate?