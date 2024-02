Spettacolo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Grande Fratello

Nel pomeriggio di ieri gli spettatori del Grande Fratello hanno visto Massimiliano Varrese scoppiare a piangere.

Massimiliano Varrese scoppia a piangere

Di Massimiliano Varrese abbiamo parlato di recente in merito ad alcune dichiarazioni che ha rilasciato parlando con Rosy Chin. Lui stesso ha affermato che vorrebbe agire per vie legali nel momento in cui uscirà dalla casa del Grande Fratello in quanto ha ricevuto troppe volte attacchi che lui ritiene ingiusti e ingiustificati:

“A volte tutte le parole che mi sono state dette qui dentro mi rimbombano nella testa. Tutte le parole cattive che mi sono state dette…

Quando esco da qui faccio un casino. So anche da chi sono partite le prime parole, io mi sono segnato tutto”.

In queste ore, tuttavia, è spuntato un video all’interno del quale possiamo osservare Massimiliano Varrese mentre piange all’improvviso in giardino. Purtroppo nessuno sembra sapere le cause reali ma tutti i suoi amici corrono da lui per confortarlo e per consolarlo. Si pensa che possa essere lo stress dovuto a tutta la situazione e ai mesi passati al Grande Fratello.

Sono pronta a vedere per lui tutta l'empatia che non è stata mostrata a Beatrice #grandefratello pic.twitter.com/xO9eAPnrZT — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 6, 2024

Per il momento non ci sono spiegazioni ma sicuramente nelle prossime ore, oppure nel corso della puntata di lunedì, darà gli eventuali chiarimenti. I suoi fan sperano che non decida di abbandonare dopo questo crollo nel bel mezzo della giornata. Potrebbe essere che gli manchi la famiglia e per tale ragione possa anche scegliere di abbandonare il gioco. Sarà davvero così?

Lo scopriremo solo in futuro, per il momento non ci resta che attendere.