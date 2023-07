Annalisa parla del triangolo di Mon Amour e rivela se ha mai baciato una donna

NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Parla Annalisa

Periodo ricco questo per Annalisa. Come sappiamo la carriera della Scarrone sta vivendo un momento di massimo splendore, dopo l’enorme successo dei singoli Bellissima e Mon Amour. In autunno nel mentre arriverà il nuovo album di inediti dell’ex protagonista di Amici, intitolato E poi siamo finiti nel vortice, in attesa del concerto evento al Mediolanum Forum di Assago, che si terrà il prossimo 4 novembre. Come se non bastasse la Scarrone pochi giorni fa ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, e attualmente si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita. In queste ore intanto la cantante ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair, durante la quale ha parlato del triangolo di Mon Amour, soffermandosi in particolare sul ritornello, che recita: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre. Se si parla di fluidità? Sì, il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità”.

Ma non è finita qui. Annalisa infatti rivela anche se ha mai baciato una donna, e a riguardo dichiara:

“Se ho mai baciato una donna? Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Dopo la sperimentazione? Mi sono sempre piaciuti i maschi. Sono sempre stata libera. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine”.