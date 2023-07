NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Nuovo traguardo per Mon Amour di Annalisa

È un periodo decisamente intenso per Annalisa, sia per quanto riguarda la sua carriera che la sua vita privata. In questi mesi infatti la Scarrone ha scalato le classifiche musicali, dapprima con Bellissima, e in seguito con Mon Amour, che sono ormai delle vere hit. Come se non bastasse poche settimane fa l’ex protagonista di Amici ha collaborato con Fedez e J-Ax, nella hit estiva Disco Paradise, che sta conquistando il web. Nel mentre anche la vita privata della cantante procede a gonfie vele. Solo pochi giorni fa infatti l’artista ha sposato il suo compagno Francesco Muglia, e sui social, dove ha mostrato il suo abito da sposa, ha affermato:

“Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore. 29/6/2023”.

In queste ore intanto per la cantante è arrivata l’ennesima soddisfazione professionale. Mon Amour di Annalisa infatti continua la sua scalata verso il successo, e dopo aver surclassato tutte le hit estive di quest’anno il brano ha conquistato il Doppio Platino.

Grande traguardo dunque per l’ex volto di Amici, che nel mentre in autunno rilascerà il suo nuovo album di inediti, intitolato E poi siamo finiti nel vortice. Al disco seguirà un concerto evento al Mediolanum Forum di Milano, previsto il prossimo 4 novembre, e poi un vero e proprio tour nei principali palasport italiani, che si terrà ad Aprile 2024. Ma come ci stupirà dunque la Scarrone nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.