Annalisa porta sul palco di Napoli Gigi D’Alessio e cantano insieme le loro ‘Mon Amour’ (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Annalisa

Annalisa ha cantato “Mon Amour” di Gigi D’Alessio insieme al cantante durante il suo concerto a Napoli di ieri sera. Ecco il video.

Annalisa canta insieme a Gigi D’Alessio

Il tour di Annalisa ha fatto sold out ovunque e i fan hanno pubblicato le esibizioni più bello sui social. Inoltre ha ormai abituato gli spettatori adoranti a un ospite per ogni tappa e a Milano ha cominciato cantando “Apnea” insieme all’ex allieva di Amici Emma Marrone.

In seguito ha optato per Diodato e poi l’artista barese Serena Brancale. Questi momenti sono andati virali sul web e di certo la cantante non ha intenzione di mollare la presa proseguendo a cavalcare l’onda della popolarità. Ieri sera si è esibita in concerto a Napoli e per l’occasione ha voluto sul palco con lei Gigi D’Alessio.

Si tratta ovviamente di uno dei simboli della canzone napoletana e insieme al collega ha scelto di cantare “Mon Amour”. Forse potreste non ricordarvelo ma Gigi ha scritto diversi anni fa un brano con questo titolo, che è uguale al più recente successo di Annalisa. Quest’ultima ha quindi realizzato un suo sogno, come affermato da lei stessa, cantando i due pezzi uno dopo l’altro:

“Meraviglioso. E comunque questo regalo di fare le due Mon Amour attaccate… Erano anni che aspettavo questo momento”.

ANNALISA E GIGI IN MON AMOUR È REALEEEE pic.twitter.com/OrOKrih80Q — stemas 🫒 (@jadestuxedo) April 13, 2024

Mentre il pubblico esultava Annalisa ha ringraziato Gigi D’Alessio, che ha sua volta l’ha invitata a prendere parte al suo concerto che si terrà in Piazza del Plebiscito: “Ci vediamo a Piazza del Plebiscito, non ti scordare”. Dopo avere accettato l’offerta si sono abbracciati e il concerto è proseguito con altri brani della cantante.

Adesso il pubblico non vede l’ora di scoprire quale collega porterà sul palco durante la sua prossima tappa. Anche voi siete curiosi? Allora continuate a seguirci per non perdervi tutti gli sviluppi.