Il dominio di Annalisa! La banda della Polizia suona Sinceramente in piazza del Popolo

Social

Andrea Sanna | 15 Aprile 2024

Annalisa

In occasione del Villaggio della legalità della Polizia di Stato, in piazza del Popolo a Roma, le forze dell’ordine incaricate hanno suonato, tra i brani scelti, alcune hit dell’ultimo Festival di Sanremo! E tra queste non poteva mancare Sinceramente di Annalisa!

La Fanfara della Polizia di Stato suona Sinceramente di Annalisa

Annalisa ha davvero conquistato tutti e non solo in Italia! Mentre prosegue il tour della cantante dove non mancano graditi ospiti, da Gigi D’Alessio a Diodato, per passare a Emma, c’è un episodio che, a sua insaputa, l’ha coinvolta.

A Roma, in occasione del Villaggio della legalità della Polizia di Stato, in piazza del Popolo, i musicisti della Fanfara di questo corpo speciale, dopo aver suonato sulle note della marcia d’ordinanza “Giocondità”, hanno voluto fare qualcosa di davvero speciale.

Il concerto, trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Facebook e YouTube della Polizia di Stato, è proseguito con altra musica. Dopo la classica marcia militare di P-Sousa “Stelle e strisce”, si è passati alle hit del momento! Pensiamo per esempio all’esecuzione di “Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors, a seguire poi “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri e poco dopo il successone di Annalisa, “Sinceramente”.

E proprio questi momenti non sono sfuggiti agli attenti utenti del web che sui social hanno condiviso questo momento e l’hanno commentato. Se alcuni fan di Annalisa si sono detti orgogliosi, degli altri non sono per niente stupiti che Sinceramente sia giunta così lontano e sia praticamente citata ovunque.

Annalisa Sinceramente Banda e Fanfara della polizia di Stato bambini cantano Roma piazza del popolo pic.twitter.com/Ho6ldaMh8w — Annalisa out of context (@OutAnnalisa) April 14, 2024

Un bel momento in ogni caso che, come visto dalle immagini, ha coinvolto tutti i presenti. Molti bambini e non nell’ascoltare Sinceramente di Annalisa non hanno resistito e intonato il pezzo come se fosse un vero e proprio inno.

Insomma, davvero una bella mattinata nella splendida cornice di Roma, all’insegna della musica e della legalità! Dove non è mancata Annalisa, grande protagonista della nostra musica italiana!