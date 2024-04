Sarah canta Taylor Swift, Giuseppe Giofrè ricorda quando lavorò con lei (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera ad Amici 23 Giuseppe Giofrè ha menzionato Taylor Swift in seguito all’esibizione di Sarah sulle note di “Cruel Summer“.

Giuseppe Giofrè menziona Taylor Swift

La puntata di ieri sera di Amici 23 si è aperta con le esibizioni dei giudici del Serale e Giuseppe Giofrè ha regalato ai telespettatori una performance molto sexy. Non sono mancate le litigate tra i professori, come quella in cui Lorella Cuccarini ha menzionato due ex allievi del talent. E sono stati presentati anche i guanti di sfida dei professori, durante i quali Anna Pettinelli ha capitombolato per ben due volte.

La gara ha visto andare al ballottaggio finale Petit (che si è salvato per primo), Sarah e Lil Jolie. Le due giovani cantanti si sono dovute sfidare a suon di musica e hanno cantato alcuni brani del loro repertorio. La diciottenne non ha vinto alcuna manche, ma sul web ha riscosso un successo incredibile per tutto il corso della puntata.

Sarah si è esibita cantando una canzone di Billie Eilish, per poi proseguire con un brano in francese fino ad arrivare al suo inedito “Touché” e a “Cruel Summer” di Taylor Swift. Anche in questo caso dalla sua parte si sono schierati tutti i fan della popstar americana, che l’hanno lodata per le sue capacità.

A esprimersi in merito è stato anche Giuseppe Giofrè, che come molti sanno ha lavorato accanto alla Swift per diversi anni. Maria De Filippi gli ha chiesto un parere e il ballerino ha affermato: “A me è piaciuta. Io ho lavorato un sacco con Taylor, amo la canzone. Bella esibizione“.

SARAH TOSCANO L'UNICA CHE PUÒ CANTARE TAYLOR SWIFT VI DOVETE INCHINARE #Amici23 pic.twitter.com/jWrXVBcHDp — syd + stryse (@JUSTFVR3NDS) April 13, 2024

Un vero e proprio successo, chissà che l’esibizione dell’allieva di Amici 23 non possa arrivare anche sotto agli occhi di Taylor stessa. Nell’attesa dovremo anche aspettare settimana prossima per scoprire chi sarà eliminata tra Lil Jolie e Sarah, in quanto Michele Bravi ha chiesto di poterle risentire un’ultima volta su dei brani scelti da lui.