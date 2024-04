NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Aprile 2024

Annalisa

Sono trascorsi anni da quando Annalisa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Non tutti ricordano però che proprio durante il Serale, la Scarrone cantò con Belen Rodriguez.

Annalisa e Belen insieme ad Amici

Sono mesi importanti e ricchi di impegni questi per Annalisa. Sappiamo tutti che nell’ultimo anno e mezzo la cantante ha ottenuto un successo senza precedenti, raggiungendo traguardi importanti e riconoscimenti speciali. Solo di recente, dopo un 2023 trascorso in cima alle classifiche, la Scarrone ha preso parte nuovamente al Festival di Sanremo e con la sua Sinceramente ha sbaragliato la concorrenza. Da qualche giorno intanto l’artista è anche tornata in tour e nei prossimi mesi girerà l’Italia intera con una serie di concerti che sono già quasi tutti sold out. Solo stasera la cantante si esibirà al Forum di Assago e di certo non mancheranno le emozioni e le sorprese.

Come di certo tutti sanno però la carriera della Scarrone è iniziata anni e anni fa, grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Proprio grazie a quell’occasione l’artista ebbe modo di farsi conoscere dal grande pubblico e ancora oggi in tanti ricordano in giorni in cui si trovava all’interno della scuola.

Solo in queste ore intanto sui social è tornato virale un vecchio video con protagonista Annalisa, quando durante il Serale di Amici cantò con Belen Rodriguez. Come i fan storici del talent show senza dubbio ricordano, all’epoca, in occasione della fase finale del programma, gli allievi si esibivano con alcuni personaggi famosi e così la Scarrone ebbe modo di duettare con la showgirl argentina.

La cantante intanto a oggi si sta concentrando sul suo tour. Ma non solo. Nel corso delle prossime settimane infatti potrebbero arrivare grandi sorprese per tutti i fan e alla Scarrone dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.