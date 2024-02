Chi è Fabio Maria Damato manager di Chiara Ferragni? Età

NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2024

Chi è

Chi è il braccio destro di Chiara Ferragni? Si chiama Fabio Maria Damato e oltre a essere il general manager dell’imprenditrice digitale è anche un suo caro amico. Cosa sappiamo di lui? Vediamo cosa è emerso su biografia, età, altezza, vita privata e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Fabio Maria Damato

Nome e Cognome: Fabio Maria Damato

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Barletta

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: giornalista di moda e general manager di Chiara Ferragni

È fidanzato? Non sappiamo se Fabio Maria Damato sia fidanzato o single

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Fabio non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @fabiomariadamato

Fabio Maria Damato età, altezza e biografia

Iniziamo dalla biografia. Dov’è nato Fabio Maria Damato? Sappiamo che è originario di Barletta ma non conosciamo la sua data di nascita e quindi il suo segno zodiacale. Quanti anni ha il manager di Chiara Ferragni? Al momento non siamo in grado di darvi una risposta e quindi di dirvi l’età.

Nulle anche le informazioni su altezza e peso di Fabio Maria Damato.

Per quanto riguarda il percorso di studi, invece, possiamo dirvi che si è laureato nel 2008 in Economia aziendale presso l’università Bocconi di Milano.

Più informazioni invece sull’imprenditrice digitale. Dove, quando è nata e quanti anni ha Chiara Ferragni? L’influencer è nata a Cremona il 7 maggio 1987, sotto il segno del Toro. La sua età è di 36 anni.

La vita privata del manager di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è una persona molto riservata dunque non si conosce tantissimo della sua vita privata.

Non sappiamo nulla per quel che riguarda i suoi genitori e tantomeno sappiamo dirvi se è fidanzato.

Semmai dovessero emergere delle curiosità in tal senso non esiteremo a informarvi.

Dove seguire Fabio Maria Damato: Instagram e social

E sui social è possibile seguire il manager di Chiara Ferragni? Ebbene Fabio Maria Damato ha un profilo ufficiale su Instagram che vanta un buon numero di follower.

L’account ha la spunta blu ed è possibile trovare diversi contenuti fotografici, molti di essi in cui si mostra accanto alla Ferragni ma non solo.

Nemmeno dai suoi profili è possibile recepire informazioni, ma da quel poco che vediamo si spende molto per cause importanti.

Carriera

Passiamo invece alla carriera del noto general manager.

Sappiamo che Fabio Maria Damato nel 2008 si è laureato in Economia aziendale presso la Bocconi di Milano. Prima di diventare il braccio destro di Chiara Ferragni è stato un giornalista di moda. Ha lavorato per delle riviste come Amica e MF Fashion. Ma non solo, perché è stato anche la penna del Il Corriere della Sera e della casa editrice Class Editori.

Dal 2017 lo vediamo accanto a Chiara Ferragni nella maggior parte dei progetti imprenditoriali che la vedono protagonista.

Sappiamo quanto guadagna il general manager di Chiara Ferragni? Non conosciamo lo stipendio di Fabio Maria Damato.

Secondo dopo il caso pandoro che ha coinvolto l’imprenditrice digitale anche lui sarebbe indagato. Ma non vi è conferma.

The Blonde Salad

Attualmente Fabio Maria Damato è general manager della società The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection.

Ma non solo, perché Damato promuove il brand dell’imprenditrice e ne ispira molti look.

Tra le domande più gettonate sul web c’è chi si chiede come lavorare per The Blonde Salad? Ebbene per ottenere un lavoro presso The Blonde Salad, si deve sfogliare le varie posizioni disponibili per una posizione lavorativa più vicina a te.

Ottenuta la risposta positiva si deve ottenere un colloquio e prepararsi a rispondere alle domande a cui si viene sottoposti. E a quanto pare sono tutt’altro che facili!

The Ferragnez

Non solo collaboratore, come dicevamo. Damato infatti è molto amico di Chiara Ferragni e l’abbiamo visto anche nella serie di Prime Video, The Ferragnez.

Sanremo 2023

Dato il ruolo importantissimo che svolge nella vita di Chiara Ferragni, Damato ha partecipato attivamente alla creazione dei look del Festival di Sanremo 2023.

Ricordiamo infatti che l’imprenditrice digitale è stata co-conduttrice accanto ad Amadeus per la prima e l’ultima serata.