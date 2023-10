NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Ottobre 2023

Annalisa torna al primo posto con Ragazza Sola

Sono ormai trascorse alcune settimane da quando Annalisa ha rilasciato il suo nuovo album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che è stato un successo senza precedenti. Il disco infatti si trova ancora ai vertici delle classifiche musicali e come sappiamo contiene le ormai celebri hit Bellissima e Mon Amour, che per tutto l’anno ci hanno fatto ballare e cantare senza sosta. Nel mentre la Scarrone si sta preparando alla partenza del suo nuovo tour, che debutterà con un’anteprima speciale il prossimo 4 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Il concerto, già sold out, verrà anche trasmesso in diretta tv e di certo non mancheranno le sorprese e le emozioni.

In queste ore intanto è arrivata l’ennesima soddisfazione per l’ex protagonista di Amici. Dopo due settimane di pausa, Ragazza Sola di Annalisa ha riconquistato la prima posizione della classifica EarOne, confermandosi come il brano più trasmesso della settimana. Il singolo ha così scalzato “Un’altra storia” di Marco Mengoni feat. Franco126, che si aggiudica il quinto posto. Proprio in merito al brano che ha chiuso la sua trilogia dopo Bellissima e Mon Amour, la Scarrone ha affermato:

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo. È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

Non si arresta dunque il successo di Annalisa, che senza dubbio è l’artista più amata e ascoltata del momento. Ma come ci stupirà la Scarrone nelle prossime settimane e quali emozioni ci attendono in tour? Lo scopriremo tra qualche giorno.