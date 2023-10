Annalisa asso pigliatutto! Dopo Bellissima anche Mon amour ottiene il 4° platino

NEWS

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

Ancora un successo per Annalisa con il quarto Platino per Mon Amour che diventa la canzone di una donna più certificata

Nuova certificazione per Annalisa e la sua Mon Amour

Lunedì è il giorno delle certificazioni FIMI, cioè i Dischi D’Oro e di Platino per gli ascolti totali dei singoli e degli album. E a pochi mesi di distanza dalla sua uscita su tutte le piattaforme per “Mon Amour” di Annalisa è arrivato il 4° Disco di Platino.

I successi per la cantante quindi non si arrestano e si può dire che sono davvero delle grandi soddisfazioni. Sì perché questo quarto Platino rappresenta anche un nuovo record. Oltre a raggiungere l’altro suo singolo ascoltatissimo, cioè “Bellissima” (Platino nemmeno un mese fa), “Mon Amour” è anche diventata la canzone di una donna più venduta di sempre in era FIMI.

Questi grandi successi femminili fanno un grande piacere agli ascoltatori della musica, poiché tutto questo rappresenta finalmente una svolta nel mondo della musica italiana. Le cantanti, infatti, hanno sempre avuto più difficoltà a raggiungere certi obiettivi rispetto ai colleghi uomini. Quindi ogni nuovo successo di una di loro, è un successo di tutte le donne che fanno musica.

A tal proposito, c’è un’altra giovane cantante che sta avendo un enorme successo e sta ottenendo grandi risultati. Stiamo parlando di Angelina Mango che con la sua “Che t’o dico a fa’” ha superato proprio “Mon Amour” di Annalisa per quanto riguarda il debutto. Ha infatti totalizzato 197 mila streaming su Spotify in 24 ore contro i 163 mila streming di Nali.

Ricordiamo che il 29 settembre è anche uscito il nuovo album di Annalisa, “E poi siamo finiti nel vortice” che ha debuttato finendo subito al primo posto. A seguire, nel 2024 partirà il suo tour musicale in giro per l’Italia. Queste le date:

6 aprile Firenze – Mandela Forum

10 aprile Milano – Medoilanum Forum (Assago)

12 aprile Bari – Palaflorio

13 aprile Napoli – Palapartenope

19 aprile Padova – Gran Teatro Geox

21 aprile Roma – Palazzo dello Sport

Tutti i biglietti sono già in vendita e molte date sono sold out.