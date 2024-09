Vi ricordate di questa storica corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi? Ecco com’è cambiata Alessia Messina oggi e il suo look prima e dopo Uomini e Donne. Le foto a confronto.

Com’è diventata Alessia Messina di Uomini e Donne

Non è la prima volta che parliamo di ex personaggi che hanno fatto la storia di Uomini e Donne. Basti pensare che alcune settimane fa abbiamo fatto riferimento a Paola Frizziero, che oggi ha cambiato vita e ha dedicato la propria esistenza alla religione. Il suo aspetto ha cambiato il pubblico perché ha detto addio ai capelli lunghi castani per accogliere un taglio più corto.

Oggi, invece, vogliamo concentrarci su com’è cambiata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessia Messina. Nata il 5 ottobre 1993 ha quasi 31 anni e vive a Paternò. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo comincia nel 2012 quando partecipa al programma Veline arrivando alle semifinali.

In un secondo momento la vera popolarità arriva grazie a Uomini e Donne dove assume i panni di corteggiatrice. Scende in studio per tentare di conquistare il cuore del tronista Amedeo Andreozzi. I due ragazzi escono insieme dal dating show per poi tentare di risolvere i propri problemi a Temptation Island. Purtroppo la loro relazione naufraga e nel 2020 si è fidanzata con Mario Balotelli.

Adesso non sappiamo che lavoro faccia con esattezza ma è un’influencer con oltre 600mila follower su Instagram. Ma com’è cambiata Alessia Massina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi? Qui sotto possiamo vedere il suo look prima e dopo: a destra com’era nel 2012, mentre nel 2024 sembra avere un trucco più pesante e potrebbe aver rifatto qualche parte del suo corpo, secondo il web.

Com’è cambiata Alessia Messina oggi? Il prima e dopo Uomini e Donne

Voi l’avevate riconosciuta? Sul web sono nate molte polemiche per il suo look così diverso e molte persone rimpiangono il suo aspetto ai tempi di Uomini e Donne.