Anna Pettinelli scova una somiglianza tra “Sinceramente” di Annalisa e un celebre brano di Kylie MInogue

7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo mesi dall’annuncio dei cantanti in gara a Sanremo 2024 e ai titoli delle canzoni, ieri finalmente abbiamo ascoltato tutti i brani e sono usciti i primi commenti, anche per le esibizioni. Sicuramente è molto piaciuta la canzone di Annalisa, “Sinceramente”. E in molti hanno notato la somiglianza con una canzone di grande successo di Kylie Minogue.

Annalisa canta al ritmo di Kylie Minogue

Vi sono piaciute le canzoni in gara a Sanremo 2024? Dopo la prima serata del Festival sono arrivati i primi commenti anche dal pubblico. Qualcuno ha sorpreso superando le aspettative, altri magari hanno deluso. Ma sicuramente occorreranno altri ascolti per capire quali piacciono e quali saranno destinate a diventare delle hit.

E proprio riascoltando, c’è chi ha notato una certa somiglianda tra il brano “Sinceramente” di Annalisa e una canzone di Kylie Minogue che ha avuto un enorme successo. Stiamo parlando del brano “Can’t Get You Out of My Head”, chiamato da tutti anche “la la la” per abbreviare. Il pezzo è del 2001 ed ebbe un successo spropositato rimanendo al primo posto in classifica per mesi e mesi.

La prima ad accorgersi di questa simiglianza è stata Anna Pettinelli che sotto un post su Instagram inerente l’esibizione di Annalisa, ha scritto: “La la la lalalalala. Kylie Minogue”. E questo suo commento ha ricevuto molte approvazioni. Insomma tanti utenti si sono trovati concordi. Potete sentire i due pezzi a confronto attraverso i videoclip ufficiali delle canzoni:

Dobbiamo dire che la somiglianza c’è, ma non si può parlare di plagio come alcuni erroneamente stanno scrivendo. I punti in comune tra “Sinceramente” di Annalisa e “Can’t Get You Out of My Head” di Kylie Minogue riguarda il ritmo delle due canzoni che è molto simile.