Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Non mancano i leoni da tastiera sui social. In queste ore infatti Annalisa è stata criticata da una ragazza. A prendere le difese della Scarrone è però Arisa.

Arisa dalla parte di Annalisa

Annalisa è già una delle favorite alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione della kermesse musicale e tutti i 30 Big in gara sono saliti sul palco per la primissima volta. Non è mancata naturalmente anche l’esibizione della Scarrone, che quest’anno al Festival della canzone italiana presenta Sinceramente. Il brano fin dal primo ascolto ha conquistato i fan della cantante e non solo. Il pezzo si è anche posizionato al terzo posto della prima classifica provvisoria, generata dalle preferenze e dai voti della sala stampa.

Nonostante il grande successo però sembrerebbe che sui social c’è qualcuno che non pare aver apprezzato la canzone dell’ex allieva di Amici. In queste ultime ore infatti una ragazza ha duramente criticato la Scarrone e il suo brano, al punto da affermare: “Penosa in tutti i sensi”. A quel punto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A prendere le difese di Annalisa è stata nientemeno che Arisa, che ha replicato alla ragazza che ha criticato la Scarrone. La cantante di La Notte, senza peli sulla lingua, ha dichiarato: “Tutta invidia”.

Il commento di Arisa non è ovviamente sfuggito agli occhi attenti del web e in breve ha fatto il giro dei social. Questa sera intanto Annalisa salirà nuovamente sul palco in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 e di certo non mancheranno le emozioni. Alla Scarrone facciamo dunque un grande in bocca al lupo, certi che Sinceramente diventerà nel giro di poche ore una hit.