Annalisa supera Elodie e piazza un nuovo record! Bellissima è la canzone con più settimane in classifica

Debora Parigi | 20 Gennaio 2024

Annalisa

Il bel momento fatto di successi di Annalisa continua ed è giusto così. La nota cantante che sta macinando un successo dietro l’altro adesso ha raggiunto un nuovo traguardo superando la collega Elodie. Infatti è suo il brano italiano che si trova in classifica da più settimane.

Il nuovo traguardo di Annalisa che supera quello di Elodie

Non ha intenzione di fermarsi Annalisa, e fa più che bene. Le sue canzoni continuano a macinare un successo dietro l’altro e per lei continuano arrivare nuovi traguardi davvero soddisfacenti. Ha iniziato il 2024 con il quarto platino per una vecchia canzone estiva, “Tropicana”. Ma aveva chiuso il 2023 con un record: il suo album “E poi siamo finiti nel vortice” è stato quello rimasto più settimane in top 10 FIMI. Inoltre nell’ultima settimana del 2023 ha piazzato ben 4 pezzi in classifica.

Adesso la cantante, diventata famosa dopo la sua partecipazione ad Amici, ha raggiunto un altro traguardo. E nel farlo ha superato una sua collega, anche lei ex di Amici. Infatti, con 70 settimane non consecutive, “Bellissima” ha superato “LA CODA DEL DIAVOLO” di Elodie e Rkomi che è stata in classifica 69 settimane. Ma non finisce qui, perché adesso “Bellissina” è il brano di un’artista italiana con più settimane trascorse nella classifica settimanale dei singoli FIMI.

In generale comunque Annalisa ed Elodie sono state le regine del 2023. Hanno infatti dominato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti dell’anno. Mentre Ok. Respira è risultato essere il disco femminile più venduto del 2023, Mon Amour si è confermato essere il singolo più ascoltato.

E tra meno di 20 giorni Annalisa salirà di nuovo sul palco dell’Ariston partecipando al Festival di Sanremo. La canzone che porterà ha come titolo Sinceramente ed è tra le favorite per la vittoria insieme ad altre artiste donne. I bookmaker danno proprio la vittoria per una donna dopo tanti anni di assenza. Lo scorso anno nessuna cantante donna è arrivata tra i primi cinque posti, nonostante ci fossero in gara voci stratosferiche con canzoni molto forti. Quindi per il 2024 si pensa che possa succede.