Annalisa, la t-shirt indossata all’Arena di Verona è già cult (ma il costo è tutt’altro che abbordabile)

Nicolò Figini | 6 Maggio 2024

Vi siete chiesti quanto costa la semplice maglietta bianca con scritta ironica indossata da Annalisa nelle sue Stories di Instagram? Ecco il prezzo che vi lascerà a bocca aperta.

Il prezzo della maglietta di Annalisa

Annalisa si sta concentrando sulla sua carriera discografica da quando, negli ultimi anni, ha avuto un enorme successo nazionale e internazionale. Ha infatti collaborato con diversi artisti stranieri per il remix di alcuni brani, ma anche con colleghi italiani. Il featuring più recente è senza ombra di dubbio quello con Guè, di cui ha spoilerato un breve estratto.

Del resto l’ex cantante di Amici aveva promesso tantissime sorprese nel 2024 e il pubblico l’ha premiata riempiendo i palazzetti in giro per l’Italia. L’artista ha portato in ogni tappa un ospite speciale, come per esempio Rose Villain, La Rappresentante di Lista, Gigi D’Alessio, Emma e Alessandra Amoroso. Fino ad arrivare ai festeggiamenti per la fine del tour

Chi segue Annalisa su Instagram sa bene che ogni tanto, tra una foto delle esibizioni e l’altra, pubblica anche dei selfie mentre si rilassa. In queste ore ha postato un’immagine in cui la vediamo indossare una semplice maglietta bianca con la scritta ironica “Nobody cares ultil you’re rich“, ovvero “A nessuno importa finché non diventi ricca“.

Il costo della maglia di Annalisa

A nessuno infatti sarebbe mai importato di andare a cercare il prezzo di questa maglia, che potrebbe provenire da qualsiasi negozio. Ebbene, se ti chiami Annalisa però ci sarà sempre qualcuno che si informerà e il profilo Instagram ‘naliannalisacloset’ ha rivelato che si tratta di una t-shirt del brand NUBIAN. Ma quanto costa? Il totale ruota intorno ai 400 euro.

Un prezzo che ha fatto rimanere a bocca aperta tutti i fan della cantante, i quali di certo non si aspettavano una cifra del genere. A voi piace e se poteste la comprereste?