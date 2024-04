NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2024

Annalisa

Ieri sera dal Forum di Milano si è chiuso il primo tour di palasport di Annalisa, che ha registrato 10 sold out su 10.

Grande gioia per Annalisa

Ancora una volta si torna a parlare dei successi di Annalisa. Sappiamo bene che da ormai più di un anno e mezzo la Scarrone sta dominando le classifiche italiane con i suoi brani, raggiungendo dei traguardi incredibili. Dopo la pubblicazione del suo nuovo album di inediti, E poi siamo finiti nel vortice, dopo il primo concerto evento al Forum di Milano e dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo con Sinceramente, l’ex allieva di Amici è partita per il suo primo tour di palasport. In queste settimane così la cantante ha girato l’Italia intera da nord a sud con una serie di show che hanno sempre registrato il tutto esaurito a ogni data.

Solo ieri sera si è tenuto un ultimo live al Forum durante il quale non sono mancati i festeggiamenti. Proprio da Milano si è infatti chiusa la tournée e per l’occasione non è mancata una bellissima sorpresa per la Scarrone. L’artista ha infatti ricevuto una torta per celebrare questo importante traguardo, che tuttavia non sarà l’ultimo.

Il tour di Annalisa infatti non finisce qui. A maggio, come in molti sapranno, si terranno due concerti evento all’Arena di Verona, che saranno unici e speciali. Ma non solo. Successivamente la Scarrone continuerà a girare il nostro paese per tutta l’estate, esibendosi nelle principali strutture italiane all’aperto.

Ti meriti il mondo Annalisa❤️ pic.twitter.com/DJvkGxerh2 — Sofi 🌪️ (@_sofiaa28_) April 30, 2024

Insomma è un momento d’oro questo per la cantante, che solo ieri ha raggiunto il triplo Disco di Platino per la sua Sinceramente, che è ormai una vera hit. Ma come ci stupirà la Scarrone nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre le facciamo un enorme in bocca al lupo.