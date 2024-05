Annalisa spoilera l’audio del suo nuovo singolo (che è in duetto con Guè Pequeno) – VIDEO

Social

Andrea Sanna | 2 Maggio 2024

Annalisa

Nuovo singolo in arrivo per Annalisa! La cantante sui social lancia uno spoiler: la vedremo in duetto con Guè!

Indomabile Annalisa! La cantante, ormai una delle regine del pop italiano, tra sold out e dischi di platino a pioggia, ha fatto un mega spoiler sul suo nuovo singolo! Stavolta però non sarà da sola e la vedremo duettare con un noto rapper: Guè.

Lo spoiler di Annalisa!

E mentre ci si prepara per assistere agli spettacoli dal vivo con i vari appuntamenti come Battiti Live o il Tim Summer Hits, è tempo di nuova musica anche per Annalisa! La cantante, che ha da poco festeggiato la fine del tour nei palasport (con date sold out e la presenza di tanti volti noti nel pubblico e sul palco), è carica e non vede l’ora di regalarci nuove emozioni!

Tra un Disco di Platino e un altro, tra i due spettacoli all’Arena di Verona e la partecipazione al concerto evento Una, nessuna, centomila, per Annalisa è arrivato il momento di lanciare un nuovo singolo. O meglio… un duetto! Su Instagram e TikTok la cantante ha augurato a tutti un buon 1 maggio con un mega spoiler!

Annalisa ha infatti pubblicato, senza troppi indugi, un pezzetto della sua nuova canzone, che già profuma di hit! Nel brano la vediamo in duetto con un rapper molto apprezzato: parliamo di Guè. In attesa di poterla ascoltare per intero, l’artista ci ha scherzato un po’ su: “Ops, mi è scappato uno spoiler”.

È bastato questo per fare impazzire i fan e tutti coloro che ascoltano e apprezzano la musica di Annalisa. La brevissima anticipazione della canzone è già diventata virale sui social, ha raccolto una valanga di commenti, condivisioni e like! Insomma, ancora non è uscita, ma a quanto pare quei pochi secondi sono bastati per far esplodere di felicità i supporter della cantante.

Ancora non è stato rivelato il giorno di uscita di questo pezzo, così come il suo titolo. Sappiamo solo che sarà in duetto. Ma la data di pubblicazione potrebbe essere davvero molto vicina!