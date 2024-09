La nuova edizione del Grande Fratello sta per arrivare! In queste ore così è stato annunciato che Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del reality show al fianco di Cesara Buonamici.

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello

Beatrice Luzzi sta per tornare al Grande Fratello! Sì, avete capito bene. Come tutti sappiamo la nuova edizione del reality show partirà su Canale 5 lunedì 16 settembre e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata del programma, che ancora una volta sarà condotto da Alfonso Signorini. Proprio questa mattina sono stati annunciati i primi tre concorrenti ufficiali e nei giorni a venire i canali social della trasmissione sveleranno anche il resto del cast.

In attesa di scoprire cosa accadrà in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. TvBlog ha infatti annunciato che proprio Beatrice sarebbe a un passo dal tornare al Grande Fratello, stavolta però come opinionista del reality show. L’attrice tuttavia non sarà sola. Al suo fianco infatti è previsto anche il ritorno di Cesara Buonamici, che lo scorso anno ha conquistato il cuore del pubblico.

Poco fa come se non bastasse a confermare la notizia è stato Davide Maggio. Il noto portale ha ufficializzato l’arrivo di Beatrice Luzzi come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Il prossimo sabato l’ex volto di Vivere, come si legge, confermerà la notizia nel salotto di Verissimo e svelerà le sue emozioni nel fare ritorno all’interno del reality show.

Beatrice dunque si prepara a questa nuova esperienza e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.